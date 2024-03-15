Орбан заявил, что Венгрия должна «оккупировать» Брюссель

Венгрия должна получить больше влияния в Евросоюзе, чтобы сохранить свободу и суверенитет. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель», — сказал Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине венгерской революции 1848 года.

Свобода для страны — это когда над головой нет хозяина, заявил премьер.

По его словам, в современном западном мире люди живут так, «будто они пришли из ниоткуда и уходят в никуда», но «венгры живут иначе и хотят далее жить по-другому». Во время своего выступления он также назвал текущий год «переломным», так как жители Европы и США, как он считает, будут бороться за суверенитет.

До этого Орбан заявлял, что у экс-президента США Дональда Трампа имеется план прекращения конфликта на Украине.

Ранее стали известны подробности встречи Орбана и Трампа.