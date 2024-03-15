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Генсек НАТО может посетить Азербайджан в ближайшие дни

РИА Новости: в Баку ожидают, что Столтенберг в ближайшие дни посетит Азербайджан

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Depositphotos

В Баку ожидают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни посетит Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

По его словам, Столтенберг проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

До этого представитель генсека НАТО по вопросам Южной и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что в Североатлантическом альянсе приветствуют приверженность со стороны Еревана и Баку укреплять взаимное доверие и добиваться подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Накануне Баку и Ереван договорились предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Обе стороны также согласны с тем, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Два государства еще раз подтверждают, что намерены «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Армения и Азербайджан договорились укреплять взаимное доверие.

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