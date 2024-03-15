Памфилова заявила об «элементах терроризма» после задержаний за вливание зеленки в урны

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что вливание зеленки в избирательные урны — это не обычное хулиганство, а «элементы терроризма», передает ТАСС.
«Простите меня, это элементы терроризма... Это не обычное простое хулиганство», — сказала она на заседании комиссии.
По ее словам, все исполнители подобных акций были задержаны, Следственный комитет возбуждает уголовные дела в отношении этих лиц.
До этого заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что на минимум пяти избирательных участках в стране урны с голосами залили зеленкой.
Подобные инциденты произошли в Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Воронежской области и Москве.
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