Памфилова заявила, что урны с голосами заливали зеленкой за деньги

Председательница ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о признании заливших урны с голосами зеленкой в корыстных мотивах. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Памфиловой, все исполнители данных акций были задержаны, Следственный комитет возбуждает в их отношении уголовные дела по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого на пяти избирательных участках в России залили урны с голосами зеленкой.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.