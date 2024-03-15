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Чешский генерал раскрыл, за счет чего Россия побеждает Украину

Чешский генерал Пелз: РФ побеждает Украину благодаря промышленности и логистике

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия побеждает Украину благодаря военной логистике и набирающему силу военно-промышленному комплексу. Такое мнение выразил экс-глава военной разведки Чехии Петр Пелз в интервью Radio Universum.

«В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика… Россия за два года в 15 раз увеличила производительность своего ВПК», — заявил Пелз.

Он отметил, что страны Запада не способны к подобного рода наращиванию военного потенциала.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Он отметил, что Украина является «инструментом», который использовали США, чтобы «навредить России». «Этот инструмент износился и стал неэффективным», — отмечал Риттер. Экс-разведчик добавил, что теперь, когда от Украины нет никакой пользы, пришло время от нее избавиться.

Ранее в Германии назвали последствия нерешительности Запада.

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