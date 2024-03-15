Президент Казахстана назвал страну преемницей Золотой Орды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свою страну преемницей Золотой Орды. Такое мнение он высказал в рамках выступления на национальном курултае, его слова приводит издание Nur.kz.

«Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда», — заявил Токаев.

Он отметил, что геополитическое наследие этой средневековой державы послужило почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства.

Вместе с тем, по его словам, Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед.

До этого Токаев заявлял, что Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада.

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