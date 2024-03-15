Ле Пен потребовала от Макрона перестать играть с жизнями французов

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в «играх с жизнями французов». Свое мнение она высказала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Недопустимо играть жизнями французов с такой беспечностью», — подчеркнула Ле Пен, отметив, что Франция практически ввергнута в хаос.

Накануне Макрон в интервью журналистам TF1 и France 2 вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом ответив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Французский лидер также высказался о Крыме. Он считает, что для достижения прочного мира полуостров должен стать частью Украины.

Ранее в ЕС оценили шансы Туска «помирить» Шольца и Макрона.