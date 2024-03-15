Песков заявил о попытках подрывной деятельности ЦРУ в России

Американские спецслужбы до сих пор пытаются вести подрывную деятельность в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о подрывной деятельности ЦРУ в Китае.

«Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. США, соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране и пытаются заниматься до сих пор», — сказал Песков.

Он отметил, что решительные действия властей по защите российского внутриполитического ландшафта и общества от попыток подобного вмешательства позволили во многом практическим минимизировать эффективность работы спецслужб США.

Песков также допустил, что ЦРУ занимается подрывной деятельности и в других странах.

Накануне Reuters, ссылаясь на бывших американских чиновников, сообщило, что в 2019 году Дональд Трамп, находясь на посту президента США, поручил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную операцию в китайских соцсетях, направленную против властей КНР. По словам источников, спецслужба создала небольшую группу оперативников, которые использовали фейковые аккаунты в интернете для распространения негативной информации о правительстве председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».