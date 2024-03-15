Около 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах в электронном формате

Около 80% жителей Москвы заявили, что предпочитают голосовать с помощью электронного сервиса. Об этом заявила ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Также в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве добавили, что с начала выборов президента в дистанционном электронном голосовании приняли участие 1,5 млн жителей столицы.

По данным штаба, «электронным» избирателям выдали 1 500 314 бюллетеней, а от них получили 1 489 500 штук.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента РФ.