В Белгороде запустили сигнал воздушной тревоги

В Белгороде и Белгородском районе запущена воздушная тревога. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Местных жителей, находящихся на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее голосование на выборах в Белгороде прервалось из-за ракетной тревоги. Граждане были вынуждены покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие. Сирены работали 14 минут, после этого был объявлен отбой ракетной опасности.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о ранении еще двух жителей при обстрелах со стороны ВСУ.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.