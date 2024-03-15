Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль увидел в словах Макрона готовность усилить вовлеченность в конфликт на Украине

Песков: Франция не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кремле читали заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию соперником и вновь не исключил отправки войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, то, что Россия является противником для Франции, — это очевидно, поскольку Париж уже втянут в конфликт на Украине и косвенно принимает в нем участие.

«Судя по заявлениям господина президента, [Франция] не прочь повысить степень своей вовлеченности», — добавил Песков.

Накануне Макрон в интервью журналистам TF1 и France 2 вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом ответив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Французский лидер также высказался о Крыме. Он считает, что для достижения прочного мира полуостров должен стать частью Украины.

Кроме того, Макрон назвал «неуместными» слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.

Ранее Макрон признал неготовность к «большой войне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами