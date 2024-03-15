Кремль увидел в словах Макрона готовность усилить вовлеченность в конфликт на Украине

В Кремле читали заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию соперником и вновь не исключил отправки войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, то, что Россия является противником для Франции, — это очевидно, поскольку Париж уже втянут в конфликт на Украине и косвенно принимает в нем участие.

«Судя по заявлениям господина президента, [Франция] не прочь повысить степень своей вовлеченности», — добавил Песков.

Накануне Макрон в интервью журналистам TF1 и France 2 вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом ответив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Французский лидер также высказался о Крыме. Он считает, что для достижения прочного мира полуостров должен стать частью Украины.

Кроме того, Макрон назвал «неуместными» слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.

Ранее Макрон признал неготовность к «большой войне».