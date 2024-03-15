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Политолог: воинственная риторика НАТО — не повод для смеха

Политолог Перла: к воинственной риторике НАТО нельзя относиться легкомысленно

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

К воинственной риторике НАТО нельзя относиться легкомысленно. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавние выступления премьеров Эстонии и Латвии, в которых они не исключили отправки своих солдат на Украину.

Политолог также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты, предоставленные альянсом, для атак на Черноморский флот.

«Это вовсе не повод для смеха. Точно так же, как не повод для смеха и крупнейшие учения натовских сил, в рамках которых отрабатывается совершенно конкретная штука: срочная переброска нескольких бригад с американского континента в Европу на случай внезапно начавшейся войны с Россией», — отметил Перла.

Он также напомнил о планах НАТО провести учения в Арктике.

Накануне Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить «большой исторической ошибки». При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал «серьезным вызовом». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подтвердили сохранение военного присутствия в Балтии.

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