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Штаб Путина направил своих наблюдателей на все избирательные участки в России

Юрист Гаджиева: штаб Путина направил наблюдателей на все избирательные участки

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Максим Блинов/РИА Новости

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина направил своих наблюдателей на все участки для голосования на территории России. Об этом сообщила ТАСС юрист штаба Альбина Гаджиева.

По ее словам, штаб направил на все избирательные участки точное количество наблюдателей. Она пояснила, что по закону кандидат направляет до трех наблюдателей на каждый избирательный участок.

Юрист обратила внимание, что пока штаб получает только позитивную обратную связь. Гаджиева заверила, что в случае проблем в штабе отреагируют любыми доступными способами.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.

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