Ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде

Голосование на выборах в Белгороде прервалось из-за ракетной тревоги. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Во время тревоги граждане покинули избирательный участок и спустились в укрытие. Сирены звучали 14 минут, после чего был объявлен отбой ракетной опасности.

До этого губернатор Гладков сообщил, что два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.