В Москве выборы президента РФ проходят в штатном режиме

На избирательных участках в Москве выборы президента Российской Федерации проходят в штатном режиме, никаких происшествий нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президент РФ в столице Александр Асафов, передает РИА Новости.

По его словам, все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, достаточно большое количество людей пришли на участки.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.