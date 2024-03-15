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Стало известно о том, как Запад мешает Украине развивать свой ВПК

Newsweek: Запад мешает Украине тратить деньги на производство своего оружия

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Западные страны фактически не дают Украине направлять выделяемые в США и ЕС денежные средства на производство своего вооружения, Запад использует эти средства для Украины в своих интересах. Об этом пишет издание Newsweek.

«Из 68 миллиардов долларов помощи, которые ранее конгресс одобрил в качестве помощи Украине, почти 90% тратятся в самих США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что союзники Украины настаивают на том, что Киев приобретал новые иностранные вооружения, фактически задерживая развитие украинского военно-промышленного комплекса.

До этого полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США работают над поиском решения по урегулированию на Украине путем переговоров, в отличии от Европы, которая еще не адаптировалась к ситуации.

По его мнению, американцы «очень готовы» вести переговоры с Россией, чтобы защитить свои интересы безопасности. Речь идет прежде всего о поддержании ядерной стратегической стабильности, которую Вашингтон хочет отделить от украинского конфликта.

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