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ЦИК озвучил явку на выборах президента в России в первый день голосования

ЦИК РФ: явка на выборах президента в России по стране составила 2,89%

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Максим Блинов/РИА Новости

Явка на выборах президента в России в первый день голосования по стране составила 2,89% на 10:19 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Свыше 500 тысяч человек уже проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования в Москве, отмечал Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

По данным ТАСС, 7 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Москвы следят за ходом голосования на выборах президента в столице.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.

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Выборы президента России — 2024
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