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Макрон назвал возвращение Крыма Украине гарантом прочного мира

Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения мира

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Omar Havana/AP

Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью в преддверии встречи с главами ФРГ и Польши, передает Newsweek.

Французский лидер подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине.

«Не может быть прочного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», — сказал он.

Он подчеркнул, что, если РФ выиграет в конфликте на Украине, «доверие к Европе сведется к нулю». При этом Макрон отметил, что сегодня Россия является соперником Франции.

«Мы не ведем войну против России, мы поддерживаем Украину», — заключил политик.

Также Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в том случае, если возникнет такая необходимость.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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