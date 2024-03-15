Памфилова назвала число наблюдателей на выборах президента РФ

На выборах президента РФ работают 333,6 тыс. наблюдателей. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, среди наблюдателей — 700 представителей из 106 иностранных государств.

До этого более 900 тыс. человек проголосовали на выборах дистанционно.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.