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Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве

Более 500 тыс. москвичей приняли участие в выборах президента дистанционно

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Максим Богодвид/РИА Новости

Более 500 тыс. жителей Москвы приняли участие в выборах президента в электронном формате. Об этом стало известно из сервиса по наблюдению за голосованием, пишет РИА Новости.

По данным сервиса, в столице выдали 519 225 бюллетеней, а уже получили — 510 634.

В феврале сообщали, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации подали более 3 млн избирателей.

При этом в первый день выборов массовое электронное голосование на выборах президента России через систему ДЭГ привело к сбоям сайта «Госуслуг».

Голосование на платформе ДЭГ проводится с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. В каждом регионе — по местному времени.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.

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Выборы президента России — 2024
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