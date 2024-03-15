Минцифры сообщило, сколько человек уже проголосовали на выборах дистанционно

Более 900 тыс. граждан России уже проголосовали на выборах президента с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

До этого стало известно, что почти 115 тыс. человек проголосовали в Москве на выборах президента электронно.

При этом массовое электронное голосование на выборах президента России через систему ДЭГ привело к сбоям сайта «Госуслуг».

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.