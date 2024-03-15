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Массовое электронное голосование привело к сбоям сайта «Госуслуг»

«Ъ»: массовое электронное голосование привело к сбоям сайта «Госуслуг»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Массовое электронное голосование на выборах президента России через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) привело к сбоям сайта «Госуслуг». Об этом сообщалось на самом портале, передает »Ъ».

«Система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru», — говорится в публикации.

По данным сайта для наблюдателей, в электронном голосовании уже приняли участие почти 900 тыс. человек.

До этого почти 115 тыс. человек проголосовали в Москве на выборах президента электронно.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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Выборы президента России — 2024
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