Более 100 тысяч человек проголосовали онлайн в Москве на выборах президента РФ

Около 115 тысяч человек в Москве приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации за первые полчаса. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году, передает ТАСС.

Отмечается, что выдано 114 918 бюллетеней, получено бюллетеней — 112 тыс.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.