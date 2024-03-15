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Немецкий журнал назвал причину отказа Шольца отправлять на Украину ракеты Taurus

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц боится, что Украина ударит ракетами Taurus по Кремлю

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

При этом, по словам автора статьи, Украине помогла была поставка Taurus. Однако Шольц не хочет их давать, потому что считает, что тогда задействовать придется немецких солдат, чтобы вводить координаты целей. Таким образом Германия фактически будет вовлечена в войну, заключил обозреватель.

Автор статьи отметил, что из-за недоверия немецкого канцлера украинская армия не может достичь и других поставленных целей против России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки. Однако он добавил, что Киеву нужно больше, у Вооруженных сил страны уже кончаются боеприпасы и новые поставки необходимы как можно скорее.

Ранее на Западе оценили работу российской артиллерии.

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