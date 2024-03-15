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В Дипакадемии назвали причину кризиса отношений России с Западом

Ректор Яковенко: мир пожинает плоды отсутствия договоров после холодной войны

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Simon Dawson/Reuters

Сегодня мир пожинает плоды отсутствия четких договоренностей после окончания холодной войны. Об этом заявил ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко, сообщает РИА Новости.

«Войны всегда кончались дипломатическим урегулированием, пусть и не всегда совершенным. Так было после Первой мировой в Версале, а после холодной войны вообще не было никакого договорного урегулирования. Плоды мы пожинаем сейчас», – сказал Яковенко.

Дипломат отметил, что это видно на примере Украины, которая из-за перспективы вступления в НАТО стала орудием антироссийской политики Запада.

По словам Яковенко, нынешний кризис в отношениях со странами Запада обострился из-за их нежелания соблюдать интересы РФ. Он подчеркнул, что в 2021 году западные столицы отвергли предложения Москвы разрешить миром противоречия, восходящие к расширению НАТО после окончания холодной войны, что и привело к конфликту.

На прошлой неделе украинская журналистка Диана Панченко представила свою книгу «Неизбежное», посвященную причинам конфликта России и Украины.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.

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