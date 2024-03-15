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Байден заявил, что военные США будут оставаться в Гаити, пока этого требует обстановка

Байден: военные США будут оставаться в Гаити, пока этого требует обстановка

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Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные, которых направили в Гаити для усиления охраны посольства Соединенных Штатов, будут оставаться в стране до тех пор, пока этого требует обстановка. Об этом со ссылкой на направленное главой государства лидерам конгресса письмо сообщает ТАСС.

По словам Байдена, хотя американский контингент имеет все необходимое для ведения боевых действий, его переброска была осуществлена исключительно с целью защиты дипломатических объектов и дипломатического персонала США в Гаити. Президент отметил, что военнослужащие США останутся в Гаити до тех пор, пока будет требоваться обеспечение безопасности посольства. Пока, по мнению Байдена, предпосылок для вывода воинского контингента из страны нет.

Ранее сообщалось, что пограничную охрану США предупредили о массовом наплыве беженцев с Гаити.

До этого США эвакуировали персонал посольства с Гаити.

Ранее банды напали на дворец президента Гаити.

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