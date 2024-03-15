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Макрон заявил, что говорил с Путиным чаще всех президентов

Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным

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Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу France 2.

Макрон отметил, что с начала конфликта на Украине несколько раз говорил по телефону с российским президентом. Он добавил, что беседовал с Путиным чаще, чем любой другой глава государства.

«Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», – сказал Макрон.

13 марта Макрон выбрал конфликт на Украине главной темой на выборах в Европарламент, чем поставил в сложное политическое положение лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав ее союзницей российского президента.

В феврале Макрон сказал, что РФ якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы и провоцирует кризисы в Африке.

Ранее Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России.

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