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Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах

Макрон заявил о малых шансах Трампа стать опять президентом США

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнения в способности Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах в США. В ходе интервью для телеканала France 2 Макрону был задан вопрос о возможности Трампа выступить посредником в диалоге по Украине с президентом России Владимиром Путиным

«По моей информации, я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — отметил Макрон.

В разговоре с журналистами Макрон также отрицал ухудшение отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

Французский лидер отметил, что в начале СВО он несколько раз созванивался с главой РФ. По его словам, он общался с Путиным чаще, чем другие главы государств.

«Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — прокоментировал Макрон отношения с Путиным.

14 марта Макрон признал неготовность к «большой войне». Экономика Франции не готова к военному конфликту высокой интенсивности, подобному войне против России, уточнил лидер европейского государства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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Выборы в США — 2024
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