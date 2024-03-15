Конгресс США намерен разделить помощь Израилю и Украине

Палата представителей конгресса США рассматривает вопрос об отдельном предоставлении военной помощи Израилю и Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты законодательного органа от штата Луизиана республиканец Майк Джонсон, его слова приводит Politico.

По словам Джонсона, тема оказания помощи Украине и Израилю является приоритетной. При этом вынесение на голосование законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями на оказание помощи не гарантировано, подчеркнул он.

Отмечается, что для утверждения инициативы за резолюцию должны проголосовать 218 законодателей. Политик указал, что отдельный проект закона о помощи обеим странам потребует голосов демократов.

Достижение окончательной договоренности по вопросам расходов может произойти уже на следующей неделе. При этом, по мнению издания, любой другой законопроект об иностранной помощи может вызвать недовольство законодателей обеих партий.

До этого сообщалось, что конгрессмены США планируют вынести на голосование в палате представителей в обход ее спикера Майка Джонсона проект помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса около $850 млрд на оборонные нужды.