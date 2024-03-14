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В России открылись первые избирательные участки

На Чукотке и Камчатке начались выборы президента России

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

На Чукотке и Камчатке, время которых по сравнению с Москвой «спешит» на +9 часов, начались выборы президента России — в регионах открылись избирательные участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные избиркомы.

Сообщается, что только на Камчатке для голосования открылись почти 200 избирательных участков.

«Всего в крае на выборы президента сформировано 319 избирательных участков, однако часть из них была задействована в проведении досрочного голосования. В электронном досрочном голосовании на Камчатке изъявили желание принять участие более 43 тыс. человек», — сообщили в краевом избирательном комитете.

В то время как на Чукотке количество избирательных участков меньше — 55 участков, однако в регионе досрочно проголосовали порядка 3,5 тыс. человек. Это жители удаленных и труднодоступных районов Чукотки.

До этого в России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах президента.

Ранее стало известно, что обеспечивать безопасность в Москве во время выборов будут более 18 тыс. человек.

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Выборы президента России-2024
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