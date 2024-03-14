Макрон заявил, что Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. Об этом сообщает телеканал France 2.

«Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — сказал глава государства в ответ на вопрос, при каких условиях французские военные могут быть отправлены на Украину.

Вместе с тем он отметил, что украинский конфликт является «экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции».

Политик добавил, что «ситуация на фронте трудная для Украины», а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось».

На прошлой неделе Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

До этого сообщалось, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых Франция введет войска на Украину. По словам одного из участников мероприятия, французский лидер заявил, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы.

Ранее в Кремле оценили действия Макрона.