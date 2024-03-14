В Турции уточнили дату визита Путина

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, по предварительным данным, состоится в апреле. Об этом сообщило турецкое издание Ensonhaber со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что после местных выборов дипломатическая активность лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вновь активизируется.

«В апреле он примет президента Египта (Абдель Фаттаха. — прим. ред.) ас-Сиси и президента России (Владимира) Путина», — уточнил в сообщении.

Кроме того, в публикации анонсировали официальный визит Эрдогана в Ирак после 12-летнего перерыва.

Во вторник, 12 марта, стало известно, что Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта.

В конце февраля российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.