Лавров заявил о намерении посетить Донбасс

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Соловьев Live», что намерен посетить Донбасс.

«Я туда собираюсь», — сказал он.

Министр напомнил, что в Донецке и Луганске были открыты представительства МИД РФ.

«В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже», — продолжил он.

Как отметил дипломат, он хочет встретиться с сотрудниками представительств МИД в Донецке и Луганске, «посмотреть, в чем они нуждаются».

Он добавил, что министерство иностранных дел России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь.

«Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами», — заключил министр.

До этого Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции (СВО), «абсолютным приоритетом» при этом является безопасность жителей новых регионов страны.

Ранее Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ.