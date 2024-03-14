В Госдуме предупредили о рисках роста активности авиации НАТО в Черном море

Возросшая активность разведывательной авиации НАТО в последнее время в Черном море может свидетельствовать о подготовке провокации в отношении России. К такому выводу пришел депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Мониторинговые ресурсы фиксируют <...> повышенное внимание разведывательной авиации НАТО к Крымскому побережью», — отметил парламентарий.

По оценке Шеремета, в течение минувших двух недель самолеты дальней радиолокационной разведки Североатлантического альянса изучают западное, южное и восточное побережье полуострова, в том числе Керченский пролив и район Новороссийска. Полученные разведданные затем передаются украинской армии для атак на данный регион, подчеркнул он.

«Все это может говорить о подготовке провокации в Черном море», — предупреждает депутат.

Он заявил, что провокация может быть предпринята в дни празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией (18 марта) и в даты проведения президентских выборов (15–17 марта).

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Крым приоритетной целью для НАТО и ВСУ в Черном море.

Ранее в Крыму назвали агрессией появление истребителей НАТО над Черным морем.