Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил героизм бойцов спецоперации из Якутии. На видеовстрече с главой региона Айсеном Николаевым он поручил продолжать оказывать военнослужащим и их семьям всяческую поддержку, передает ТАСС.
«Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения на фронте выполняют свои задачи перед Родиной», — отметил российский лидер.
По его словам, бойцы из Якутии воюют действительно, «круто, героически». Глава государства счел их «сильными мужчинами».
Путин обратился к Айсену Николаеву с просьбой «ни в коем случае» не забывать о семьях военнослужащих. Президент обратил внимание, что руководство Якутии все это делает и занимается этим вопросом.
Во вторник, 12 марта, Путин пообещал посетить Якутию в ближайшее время.
В середине января Путин объяснил отмену визита в Якутию сложными метеоусловиями и пообещал посетить регион весной или летом.
Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.