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Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников СВО

Путин отметил героизм бойцов СВО из Якутии и поручил продолжать их поддержку

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин отметил героизм бойцов спецоперации из Якутии. На видеовстрече с главой региона Айсеном Николаевым он поручил продолжать оказывать военнослужащим и их семьям всяческую поддержку, передает ТАСС.

«Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения на фронте выполняют свои задачи перед Родиной», — отметил российский лидер.

По его словам, бойцы из Якутии воюют действительно, «круто, героически». Глава государства счел их «сильными мужчинами».

Путин обратился к Айсену Николаеву с просьбой «ни в коем случае» не забывать о семьях военнослужащих. Президент обратил внимание, что руководство Якутии все это делает и занимается этим вопросом.

Во вторник, 12 марта, Путин пообещал посетить Якутию в ближайшее время.

В середине января Путин объяснил отмену визита в Якутию сложными метеоусловиями и пообещал посетить регион весной или летом.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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