В ЦИК заявили о намерениях «прозападных тусовок» прийти на участки в России

Центризбирком России в курсе, что «прозападные тусовки» собираются прийти на избирательные участки в стране в определенное время. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

По ее словам, у прозападных лиц не так много сил и сторонников, но этим лицам нужно продемонстрировать, что в России есть «много противников режима, что они делают, они собрали, кто у них есть, переписались на какие-то участки, где-то в каком-то субъекте РФ».

«Именно эта тусовка в определенное время соберется вокруг какого-то [избирательного] участка. Они пригласят, аккредитована здесь масса зарубежных СМИ или тех, кто с ними сотрудничает, <…> сделают картинку, что, видите, сколько там против и так далее, растиражируют», — продолжила Памфилова.

Она также сказала, что на такие акции Центризбирком России ответит «фактами, прозрачностью, открытостью, правдой, достоверностью».

До этого Памфилова предупредила о готовящихся за рубежом акциях, направленных на то, чтобы помешать голосованию на выборах президента РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.