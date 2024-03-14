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Россия закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global и основателю ЧВК Blackwater

МИД: РФ закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global и основателю ЧВК Blackwater

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global и основателю ЧВК Blackwater. Об этом сообщили в МИД России.

В Россию запретили въезд резиденту американской компании Lockheed Martin Global Шамале Литтлфилду и основателю ЧВК Blackwater Альфреду Кларку. В черный список также включены бывший посол США в РФ Джон Салливан и бывший первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Сообщалось, что подобные ограничения коснутся 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу администрации Соединенных Штатов. В МИД уточнили, что это решение принято «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России».

До этого основатель американской ЧВК Blackwater Принс заявил, что Украина и Запад не смогут «завалить русского медведя» в открытой войне. Он также призвал прекратить боевые действия на территории Украины, отдав Москве все, что она хочет.

Ранее РФ закрыла въезд в страну для 500 граждан США в качестве ответной меры.

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