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В Британии обсуждают замену Сунака

Bloomberg: однопартийцы Сунака обсуждают его замену на посту премьера

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Представители Консервативной партии Великобритании обсуждают смену премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, члены британского правительства в последнее время все чаще обсуждают возможность замены Сунака до парламентских выборов, которые должны пройти до января 2025 года.

Отмечается, что подобные обсуждения начались после «серии ошибок», показавшей, что Сунак не способен принимать быстрые политические решения. В частности, речь идет об обещаниях урезать налоги, которые Лейбористская партия называет необоснованно амбициозными, а также о спорах вокруг расистских высказываний одного из спонсоров консерваторов.

До этого газета Times писала, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, вероятно, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах.

Ранее Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании.

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