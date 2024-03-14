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В ЦИК заявили, что члены избиркомов РФ испытывают постоянное давление

Памфилова: выборы президента проводятся при токсичной международной атмосфере

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что члены избирательных комиссий новых российских регионов испытывают постоянное давление и получают массу угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦИК, несмотря на давление и угрозы, никто из членов избиркомов «не дрогнул».

«Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана такая токсичная атмосфера международная, конечно, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались. И во всех регионах были определены резервные помещения ... для голосования», — поделилась Памфилова.

Она добавила, что для проведения выборов будет организовано более 10 000 передвижных резервных пунктов для голосования. Еще более 52 тысяч резервных помещений будут размещены в стационарных зданиях.

До этого президент России Владимир Путин назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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