Россия пообещала ответить на высылку Австрией дипломатов

Россия осудила и назвала безосновательным решение Австрии выслать дипломатов РФ из страны. Соответствующее обращение появилось на сайте российского МИД.

«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении министерства.

По мнению МИД, объявление двух российских дипломатов персонами нон грата — действие, не имеющие под собой никаких оснований. Ведомство пообещало принять ответные меры.

О высылке дипломатов из Вены стало известно 13 марта. Как уточнили в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» из-за того, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В МИД не указали, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.