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Стало известно, какие страны выступают против использования активов России на нужды ВСУ

Politico: Венгрия, Мальта и Люксембург против использования активов РФ на ВСУ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против использования замороженных активов РФ за рубежом для покупки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Politico.

«Страны — члены ЕС высказались против плана председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для покупки оружия для Украины», — пишет издание.

Отмечается, что перед ЕС стоит «большой вопрос»: использовать ли около 3 млрд евро российских активов для восстановления Украины или закупить боеприпасы и вооружения для украинских войск.

«Мальта, Люксембург и Венгрия выразили сомнения по поводу последнего варианта», — подчеркивает издание.

До этого сообщалось, что Европейский союз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом €5,2 млрд, пока в стране не будет окончательно урегулирован вооруженный конфликт.

5 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине. Речь идет об увеличении военных мощностей страны или развитии ее оборонно-технологической базы, уточнил дипломат.

Ранее немецкое издание пояснило, в каком случае ЕС конфискует активы РФ.

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