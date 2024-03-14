Стало известно, когда на Украине примут законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации на Украине, скорее всего, будет принят в середине апреля. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко, его слова приводит украинский телеканал «ТСН».

«Начало апреля законопроект уже попадет в парламент и, скорее всего, в середине апреля уже будет принят», — отметил он.

До этого заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне было отменено, комитет должен был рассматривать законопроект о мобилизации на Украине.

В свою очередь, Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство сообщала, что мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя. В МО Украины уточнили, что новобранцы должны будут компенсировать потери в рядах ВСУ, а также быть способными выполнять другие военные задачи в зависимости от ситуации на передовой.

Ранее на Украине заявили о неуместности свободы во время конфликта.