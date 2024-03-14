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Польша начала массово отзывать своих послов из других стран

МИД Польши заявил о начале процедуры отзыва своих послов из 50 стран

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Польша завершает миссии послов более чем в 50 странах. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, решение принял министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он прекращает миссию более чем 50 послов и отозвал кандидатов, которых выдвинул предыдущим руководством министерства.

При этом там пояснили, что кадровые перестановки согласовали с правительством Польши. По официальной версии, этот шаг должен помочь «лучшему профессиональному решению сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой». Процедуры отзыва польских послов уже запустили, заключили в министерстве.

Накануне министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время.

В феврале посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал о попытках западных спецслужб завербовать сотрудников российского дипломатического представительства. По его словам, в каждом из таких случаев дипломаты отреагировали «как положено». В результаты планы Запада провалились.

Ранее в Венгрии заявили о получении депутатами угроз со стороны украинских радикалов.

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