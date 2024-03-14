Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной является незаконным и безумным.

«Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. Правительство [президента Франции Эммануэля Макрона] делает вид, что это не договор, позволяющий избежать решающего голосования, связанного со статьей 53 Конституции. «Оппозиция» обнаруживает тотальный сговор с властью. По сути, это военное соглашение толкает Францию ​​к разорению и войне: не голосовать против него — значит предать Францию ​​и французов», — написал он.

До этого агентство Bloomberg писало, что Макрон выбрал украинский конфликт главной темой на выборах в Европейский парламент, тем самым поставив в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.