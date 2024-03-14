Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик считает незаконным соглашение между Францией и Украиной

Филиппо: военное соглашение с Украиной ведет Францию ​​к разорению и войне

close
100%
Alexis Sciard/Global Look Press

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной является незаконным и безумным.

«Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. Правительство [президента Франции Эммануэля Макрона] делает вид, что это не договор, позволяющий избежать решающего голосования, связанного со статьей 53 Конституции. «Оппозиция» обнаруживает тотальный сговор с властью. По сути, это военное соглашение толкает Францию ​​к разорению и войне: не голосовать против него — значит предать Францию ​​и французов», — написал он.

До этого агентство Bloomberg писало, что Макрон выбрал украинский конфликт главной темой на выборах в Европейский парламент, тем самым поставив в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами