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Путин назвал выборы шагом в будущее

Путин назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях

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Гавриил Григоров/РИА Новости

В преддверии трехдневного голосования на выборах президента России 2024 года президент Владимир Путин обратился к россиянам, называя этот процесс шагом в будущее и возможностью выразить свою волю и устремления. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

Глава государства подчеркнул важность твердого заявления о своих убеждениях и приверженности к развитию страны.

Путин отметил, что Россия имеет свое видение будущего и необходимо придерживаться этого пути, достигать поставленных целей, так как многое зависит от граждан страны. Выборы президента России назначены на 15-17 марта и впервые организованы в трехдневном формате.

В 29 регионах страны будет проведено онлайн-голосование. В этом году четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин — борются за пост главы государства.

Президент призвал россиян «подтвердить нашу сплоченность» и «решимость вместе идти вперед». По его словам, ценен и значим будет каждый голос.

Также стало известно, что Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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Выборы президента России-2024
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