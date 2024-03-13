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В посольстве отреагировали на высылку двух дипломатов из Австрии

Посольство России возмущено высылкой двух дипломатов из Австрии без причины

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Wikimedia Commons

Посольство России возмущено высылкой двух дипломатов из Австрии без предоставления доказательств каких-либо нарушений с их стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем. Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений», — указано в сообщении.

В посольстве предупредили, что ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений теперь будет лежать на Австрии.

До этого в МИД России заявили, что Москва даст ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии.

В среду, 13 марта, министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время. Дипломатов обязали покинуть территорию государства до 19 марта.

Ранее в парламенте Великобритании предложили выслать из страны посла РФ.

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