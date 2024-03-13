В ЕС решили увеличить фонд военной помощи Украине

Постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в текущем году. Об этом сообщается в официальном аккаунте представительства Бельгии, которая в данный момент председательствует в Совете регионального содружества, на платформе X (бывший Twitter).

«Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году», — говорится в публикации.

13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной» и отметил, что часть средств можно покрыть при помощи еврооблигаций.

До этого пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что власти страны заключили с региональным содружеством соглашение о займе на сумму €6 млрд. Как рассказали в финансовом регуляторе, благодаря этим средствам украинское руководство сможет «покрыть текущие потребности государственного бюджета».

Ранее в ЕС рассказали, когда Украина получит первый в 2024 году транш от регионального содружества.