Кишиневу необходимо «усерднее воспитывать симпатии» к Европейскому союзу, особенно среди жителей Гагаузской автономии, которые в большинстве высказывают симпатии России. Об этом заявил глава МИД Молдавии Михай Пошпой в интервью телеканалу RTVI.

«Мы очень открыты в том, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. И на самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень сильно, очень много помощи получила от Евросоюза и других партнеров, в том числе от Турции, есть лишь дефицит осознания и понимания вот этой помощи», — утверждает Пошпой.

На данный момент, по его словам, уровень поддержки европейских ценностей в Гагаузии значительно отстает от остальной Молдавии.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе брифинга заявил, что молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визит в Россию.

Ранее в Венгрии высказались о намерении Молдавии вступить в Европейский союз.