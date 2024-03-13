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Сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях по делу об импичменте отца

Axios: Хантер Байден отказался от участия в слушаниях по делу об импичменте отца

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Visar Kryeziu/AP

Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца. Об этом сообщает Axios.

В публикации уточнили, что представители Хантера Байдена направили уведомление об этом конгрессмену Джеймсу Комеру — руководителю расследования палаты представителей, которое ведется в рамках подготовки процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома. Джо Байдена и его сына подозревают в причастности к коррупции.

Слушания запанировали на 20 марта, заседание собирались провести в открытом режиме.

В конце февраля Байден-младший заявил, что его отец не связан с бизнесом. Об этом он написал в заявлении, с которым явился для дачи показаний в надзорный и юридический комитеты палаты представителей конгресса США. Хантер Байден убежден, что ведущееся расследование является политическим и построено на лжи.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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