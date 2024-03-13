МИД сообщил о контакте с коллегами из Южной Кореи по поводу задержанного шпиона

МИД прорабатывает консульский доступ к гражданину Южной Кореи, задержанному в России по обвинению в шпионаже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«МИД РФ находится в тесном контакте с южнокорейской стороной по этому сюжету. По запросу посольства Республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину Республики Корея, его имя Пэк Кван Сун», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России добавила, что, так как гражданин Сун обвиняется в шпионаже, то дополнительные данные о ходе следственных мероприятий являются конфиденциальной информацией.

До этого гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный в России за шпионаж, оказался пастором-миссионером.

Ранее Рогов предположил, что Залужный станет британским шпионом.